Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Dürerstraße in Homburg-Erbach

Homburg (ots)

Am 22.01.2021 in der Zeit von 07:50 Uhr bis 08:25 Uhr hat ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen vor der Apotheke in der Dürerstraße 134 geparkten schwarzen Kia Sorento mit HOM-Kreiskennzeichen beim Vorbeifahren beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt in Fahrtrichtung Berliner Straße.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

