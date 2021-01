Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall auf dem Parkplatzgelände eines Drogeriemarktes in der Berliner Straße in Homburg

Ortsteil Erbach

Homburg (ots)

Am Abend des 21.01.2021 kommt es gegen circa 17:30 Uhr auf dem Parkplatzgelände eines Drogeriemarktes in der Berliner Straße in Homburg / OT Erbach zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wird ein blauer Dacia Lodgy mit HOM-Kreiskennzeichen durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Rangieren in eine benachbarte Parklücke beschädigt. Der Verursacher entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen grünen PKW-Kombi gehandelt haben.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dem Unfallhergang machen können. Diese werden gebe-ten, sich mit der Polizei in Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/10621

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell