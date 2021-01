Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Beteiligung eines im Einsatz befindlichen Rettungswagens - Notärztin verletzt

Homburg-Einöd (ots)

Am 14.01.2021 kam es gegen 12:50 Uhr im Kreuzungsbereich "B423/Hauptstraße" zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines im Einsatz befindlichen Rettungswagens. Der Rettungswagen war auf der B 423 aus Richtung Blieskastel in Richtung Homburg unterwegs. Als der Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn in den ampelgeregelten Kreuzungsbereich "B 423/Hauptstraße" einfuhr, ging der RTW-Fahrer davon aus, dass die übrigen Verkehrsteilnehmer ihm freie Bahn verschafften und ihm das Passieren der Kreuzung ermöglichen. Jedoch setzte ein dunkler Mercedes Benz, welcher von der Hauptstraße in die B 423 einbog, seine Fahrt unverändert fort. Nur durch ein starkes Abbremsmanöver konnte der Fahrer des Rettungswagens einen Zusammenstoß mit dem Pkw Mercedes verhindern. Hierbei wurde die im Rettungswagen befindliche Notärztin verletzt. Der im Rettungswagen befindliche Patient wurde nach ersten Erkenntnissen durch den Unfall nicht verletzt.

Der Fahrer des Mercedes Benz fuhr einfach weiter. Die Notärztin musste mit einem anderen Rettungswagen zur weiteren Behandlung in die Uniklinik Homburg verbracht werden.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Insbesondere sind die Insassen der Fahrzeuge angesprochen, welche im Rückstau an den Ampeln der B 423 und Homburger Straße standen. Weiter querte ein Linksabbieger unmittelbar vor dem Rettungswagen die Kreuzung und fuhr sodann an die Seite. Auch dieser Fahrzeugführer wird gesucht. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Homburg (06841 1060).

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell