Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Polizeieinsatz nach Zeigen einer Schusswaffe in der Öffentlichkeit

Homburg (ots)

Am 11.01.2021, gegen 23:15 Uhr, teilte ein Anwohner mit, dass sich soeben ein Mann auf einem Balkon im Obergeschoss eines Mehrparteienhauses in der Berliner Straße in Homburg Erbach aufgehalten und mit einer Pistole hantiert hätte. Hierbei habe er angekündigt jemanden abzuknallen. Wenig später hätte ein anderer Mann auf dem selben Balkon ein identisches Verhalten gezeigt.

Aufgrund des gezeigten Verhaltens wurde ein Spezialeinsatzkommando alarmiert. Zwei Wohnungen, in denen sich die beiden 43 und 45 Jahre alten Männer aufhielten, wurden durchsucht. Die beschriebene Schusswaffe konnte letztlich nicht aufgefunden werden.

Gegen den 45-Jährigen konnte ein bestehender Haftbefehl in anderer Sache vollstreckt werden, er wird in die JVA Saarbrücken eingeliefert.

