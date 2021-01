Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Lackkratzer in Gersheim

GersheimGersheim (ots)

In der Zeit von 04.01.2021, 08:15 Uhr, bis 05.01.2021 ,06:30 Uhr, wurden im Lohweg in Gersheim zwei nebeneinander in einer Einfahrt parkende Fahrzeuge durch einen bisher unbekannten Täter beschädigt. An den beiden Peugeots (5008 und 208) wurde der Fahrzeuglack der Heckklappen mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Tathergang oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/106214

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell