Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Homburg- Einöd

HomburgHomburg (ots)

Am Samstag, den 09.01.2021 zwischen 14:10 Uhr und 14:40 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Neunmorgenstraße in Homburg-Einöd zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer fuhr mit seinem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten schwarzen Audi A 5 mit Homburger Kreiskennzeichen und beschädigte diesen. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang oder dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/106214

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell