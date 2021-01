Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an einer Fensterscheibe in Homburg

HomburgHomburg (ots)

Am Dienstag, den 06.01.2021, zwischen 00:00 Uhr und 08:00 Uhr, wurde an einem Mehrfamilienhaus in der Kaiserstraße in Homburg eine zur Fahrbahn hin gelegene Fensterscheibe durch einen bisher Unbekannten, vermutlich durch Beschuss mittels eines Luftgewehres, beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 100EUR.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat bzw. Angaben zu der Tat machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Homburg zu melden (068414/1060).

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/106214

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell