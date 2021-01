Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Homburg

HomburgHomburg (ots)

Am Montag, den 04.01.2021, zwischen 11:15 Uhr und 11:45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Mannlichstraße in Homburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein weißer Mitsubishi Lancer mit Homburger Kreiskennzeichen wurde hierbei von einem bisher unbekannten Fahrzeug, vermutlich beim Ein- bzw. Ausfahren aus einer benachbarten Parklücke, beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/106214

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell