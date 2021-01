Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Bexbach

BexbachBexbach (ots)

Zwischen Samstag, 02.01.21, 15:00 Uhr, und Sonntag, 03.01.21, 09:00 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in der Hochstraße in Bexbach eingebrochen. Der Einbrecher gelangte vermutlich über die Robert-Koch-Straße auf das Grundstück des Anwesens. Durch Eintreten eines Holzzaunes verschaffte er sich der Täter Zugang zum Garten. Anschließend hebelte er eine Terrassentür auf. Im Haus durchsuchte er sämtliche Räume und entwendete nach bisherigem Kenntnisstand diverse Schmuckstücke.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat bzw. Angaben zu der Tat machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Homburg zu melden (06841/1060).

