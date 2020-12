Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Stromausfall in Blieskastel- Webenheim

PI HomburgPI Homburg (ots)

Am 30.12.2020, ab etwa 22:00 Uhr, kam es in Blieskastel-Webenheim und dem Industriegebiet "Auf Scharlen" zu einem mehrstündigen Stromausfall. Hintergrund war ein kleinerer Kabelschmorbrand in einer Transformatorenstation. Das Brandgeschehen war auf einen derzeit unbekannten technischen Fehler zurückzuführen.

Mitarbeiter der zuständigen Stadtwerke begannen umgehend mit der Wiederherstellung der Stromversorgung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- DGL

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell