Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der BAB 8 in Fahrtrichtung Zweibrücken

PI HomburgPI Homburg (ots)

Am Dienstag, den 30.12.2020, kam es gegen 08:15 Uhr auf der A 8, ca. 1700 m vor der Anschlussstelle Einöd (in Richtung Zweibrücken), zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten. Die 30-jährige unfallverursachende Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Audi A 4 die linke Fahrspur der A 8 in Richtung Zweibrücken und kam aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Infolge dessen verlor die Frau die Kontrolle über ihren Pkw, geriet ins Schleudern und kollidierte im Anschluss mit dem Pkw ins-gesamt viermal mit der rechtsseitig angebrachten Schutzplanke und der Mittelschutzplanke. Letztlich kam das Fahrzeug in Querstellung mitten auf der Fahrbahn zum Stehen. Durch die Kollision wurden die Schutzplanken sowie der Audi A 4 erheblich beschädigt. Die Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen, sie wurde zur weiteren Behandlung in die Uniklinik Homburg verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

Aufgrund der Unfallendstellung des Fahrzeuges, sowie der auslaufenden Betriebsstoffe (Öl und Kraftstoff), musste die A 8 in Fahrtrichtung Zweibrücken ab der Anschlussstelle Limbach bis zur Anschlussstelle Einöd für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Der Verkehrsunfall wurde von der Polizei Homburg aufgenommen. Die Straßenmeisterei war zur Sperrung der Autobahn und Reinigungsmaßnahmen ebenfalls im Einsatz.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- DGL

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell