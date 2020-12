Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Bliestalstraße in Gersheim-Bliesdalheim

GersheimGersheim (ots)

Am 26.12.2020 kam es in der Zeit zwischen 03.00 Uhr und 06.00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Bliestalstraße in Gersheim-Bliesdalheim. Hierbei ist ein bislang unbekanntes schwarzes Fahrzeug mit einem vor dem Anwesen 4 geparkten PKW, einem schwarzen Audi A 4, kollidiert. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

An dem parkenden Audi entsteht durch den Verkehrsunfall Sachschaden am linken Außenspiegel. Das unfallverursachende Fahrzeug, weist vermutlich eine Beschädigung am rechten Außenspiegel auf.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

