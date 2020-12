Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Fahrzeugbrand in Kirkel

KirkelKirkel (ots)

Am 24.12.2020 kam es gegen 12:45 Uhr auf dem Abstäberhof in Kirkel zu einem Fahrzeugbrand. Ein in einer Garage geparkter VW T3 fing vermutlich in Folge eines technischen Defekts im Bereich des Heckmotors an zu brennen.

Durch das zügige Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf einen nahe liegenden Hallenkomplex und somit ein größerer Gebäudeschaden verhindert werden.

Durch den Brand entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro am Fahrzeug und an der Garage.

Im Zuge der Löscharbeiten musste die L119 zwischen Kirkel und Limbach voll gesperrt werden, es kam lediglich zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

