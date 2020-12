Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Blieskastel

BlieskastelBlieskastel (ots)

In der Nacht zum 24.12.2020 kam es in Blieskastel in der Kirkeler Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug kollidierte in Höhe des Anwesens 47 mit einem geparkten Ford Fiesta mit PS-Kreiskennzeichen. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Homburg unter der 06841/1060 zu melden.

