Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße in Kirkel-Limbach

Homburg / Kirkel-LimbachHomburg / Kirkel-Limbach (ots)

Am Samstag, den 19.12.2020 kam es gegen 09:45 Uhr in der Hauptstraße in Kirkel-Limbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei ist ein silberfarbener Peugeot- oder Renault-Kleinwagen in Höhe des Anwesens 143a in den Gegenverkehr gekommen und mit einem dort fahrenden Audi A3 mit PS-Kreiskennzeichen kollidiert. Im Anschluss entfernt sich der Unfallverursacher unerlaubt in Fahrtrichtung Altstadt.

Der unfallverursachende silberfarbene Peugeot oder Renault muss eine Beschädigung am linken Außenspiegel, sowie der linksseitigen Frontstoßstange aufweisen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

