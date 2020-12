Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall L 114 Hauptstraße in Kirkel-Limbach

Homburg / Kirkel-LimbachHomburg / Kirkel-Limbach (ots)

Am Samstag (19.12.2020) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Kirkel-Limbach. Eine Frau streifte hier ein geparktes Fahrzeug, wodurch Sachschaden entstand. Ca. 500 Meter weiter wendete die Fahrerin, um zur Unfallörtlichkeit zurückzukehren. Bereits zu diesem Zeitpunkt befand sich das parkende Fahrzeug nicht mehr am Straßenrand.

Der Verkehrsunfall wurde von der Polizei in Homburg aufgenommen.

Der Geschädigte und mögliche Unfallzeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich mit der PI Homburg unter 06841/1060 in Verbindung zu setzen.

