Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung durch Graffiti in Homburg

HomburgHomburg (ots)

Am 18.12.2020 wurde eine Sachbeschädigung an den Verkehrsschildern der Verkehrsinsel in der "Berliner Straße" durch Graffiti gemeldet. Beide Verkehrsschilder der Verkehrsinsel, sowohl in Fahrtrichtung "Spandauer Straße" sowie in Fahrtrichtung "Ludwigstraße" sind betroffen. Hierbei wurde goldene Sprühfarbe verwendet.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Homburg zur wenden (Tel. 06841/1060 oder 06842/9270).

