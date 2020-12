Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruch in Kellerraum in Mehrparteienhaus in der Kaiserstraße in Homburg

HomburgHomburg (ots)

Zwischen dem 06.12.2020, 12:00 Uhr, und dem 17.12.2020, 11:30 Uhr, wurde aus einem Kellerraum eines Mehrparteienanwesens in der Kaiserstraße in Homburg ein Fahrrad im Wert von ca. 170 Euro entwendet. Das Fahrrad befand sich in einer verschlossenen Kellerparzelle. Bislang unbekannter Täter beschädigte das Vorhängeschloss und durchtrennte ein zusätzlich angebrachtes Fahrradschloss an der Parzellentür. Zielgerichtet entwendete er daraus lediglich das Herrenrad der Marke McKenzie in der Farbe schwarz-blau. Vermutlich wurde das Anwesen über die offenstehende Kellertür betreten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

