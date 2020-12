Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg Erbach

HomburgHomburg (ots)

Mutmaßlich im Verlauf von Donnerstag, den 10.12.2020 auf Freitag, den 11.12.2020 kam es in der Berliner Straße in Homburg Erbach zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit seinem ebenfalls bislang unbekannten Fahrzeug aus ungeklärten Gründen auf eine in der Fahrbahnmitte befindliche Verkehrsinsel, welche sich auf der Berliner Straße, ca. 200 m vor dem Kreisverkehr Berliner Straße/Charlottenburger Straße/Cranachstraße in Homburg Erbach befindet. Hierdurch wurden zwei auf der Verkehrsinsel befindliche Verkehrszeichen beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss daran von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des Sachschadens an den Straßeneinrichtungen wird auf ca. 500EUR geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

