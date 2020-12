Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht In den Rohrwiesen in Homburg

HomburgHomburg (ots)

Zwischen Sonntag dem 13.12.2020 um 12:00 Uhr und Montag den 14.12.2020 um 05:00 Uhr, kam es in der Straße In den Rohrwiesen in Homburg, in Höhe des dortigen Entsorgungsunternehmens, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Pkw kollidiere mit der Grundstücksumzäunung des Recyclingbetriebes und beschädigte diese erheblich. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/106214

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell