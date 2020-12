Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Einbruch in Kellerräume in Homburg

HomburgHomburg (ots)

Am 15.12.2020 zwischen 03:00 Uhr und 03:12 Uhr wurde durch bislang einen unbekannten Täter eine Tür zur Kellerparzelle in der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses in der Berliner Straße in Homburg mittels eines Brecheisens aufgehebelt. Nachdem der Täter an einer Tür scheiterte, betrat er andere Kellerräume und brach dort die Zugangstür einer Parzelle auf. Anschließend versuchte er vergeblich einen dort gelagerten Metallschrank aufzuhebeln. Als der Täter bei der Tatausführung gestört wurde, flüchtete er von der Tiefgarage über das Treppenhaus in unbekannte Richtung. An den Türen und am angegangenen Metallschrank entstand Sachschaden. Diebesgut ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

