Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruchdiebstahl in eine Kindertagesstätte in Homburg

HomburgHomburg (ots)

Im Zeitraum vom 11.12.2020, 18:00 Uhr bis 12.12.2020, 11:30 Uhr, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in die Katholische Kindertagesstätte St. Andreas in der Schleburgstraße in Homburg-Erbach. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich durch Aufhebeln eines Fensterelements Zutritt zum Gebäudekomplex der Kindertagesstätte und betrat die dortigen Räumlichkeiten. Im Gebäudeinneren wurden mehrere Schränke sowie Schubladen durchwühlt. Erbeutet wurden Laptops, ein PC, ein Handy, eine Lichterkette und FFP-Masken. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel. 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

