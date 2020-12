Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruch in Einfamilienhaus in Mandelbachtal- Bliesmengen-Bolchen

MandelbachtalMandelbachtal (ots)

Am Freitag, 11.12.2020, kam es im Zeitraum zwischen 08:00 Uhr 20:30 Uhr während der Abwesenheit der Bewohnerin zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Auweg" in Bliesmengen-Bolchen. Die bislang noch unbekannten Täter begaben sich an die Rückseite des Anwesens und hebelten ein dortiges Fenster auf, wodurch sie folglich Zutritt zu allen Räumlichkeiten des Anwesens hatten. Anschließend durchwühlten die Täter sämtliche Räume und Schränke nach Geld und Schmuck. Im Anschluss flüchteten die Täter vermutlich in das angrenzende Waldgebiet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- DGL

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell