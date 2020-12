Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf dem Enklerparkplatz in Homburg

HomburgHomburg (ots)

Am Freitag den 11.12.2020, in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 20:00 Uhr, kam es auf dem Enklerparkplatz in Homburg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers. Hierbei wurde ein geparkter, grauer Renault Kangoo mit Neunkircher-Kreiskennzeichen an der Heckklappe, durch die Kollision, erheblich beschädigt.

Aufgrund des Schadensbildes müsste es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen SUV oder Transporter gehandelt haben.

Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg unter 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

