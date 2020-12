Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Tageswohnungseinbruch in Gersheim-Bliesdalheim

Gersheim-BliesdalheimGersheim-Bliesdalheim (ots)

Am gestrigen Donnerstag, 10.12.2020, sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Rosenstraße in Gersheim-Bliesdalheim eingebrochen. Die Tat geschah zwischen 17:00 und 19:30 Uhr. Hierbei wurde sich durch ein rückwärtig gelegenes Fenster gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft. Entwendet wurden Bargeld und Schmuck. Zeugen, die Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg unter 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

