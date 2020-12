Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstähle im Bereich Kirkel und Bexbach

Bexbach, KirkelBexbach, Kirkel (ots)

Am 09.12.2020, zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr, kam es in verschiedenen Geschäften im Bereich Kirkel und Bexbach zu Diebstählen von Kaffee- und Spendenkassen. Hierbei gingen drei bislang unbekannten Täter (zwei Männer und eine Frau) arbeitsteilig vor und verwickelten die jeweils anwesenden Personen in ein Gespräch, während eine andere Person die Kasse entwendete.

Im Zusammenhang mit den Taten könnte ein dunkelblauer Audi 100 mit französischen Kurzzeitkennzeichen (Beginnen mit "WW") stehen. Die Polizeiinspektion Homburg hat diesbezüglich mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

