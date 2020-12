Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruchsdiebstahl und Sachbeschädigung in Fischerhütte in Gersheim-Reinheim

GersheimGersheim (ots)

Bisher unbekannte Täter haben sich in der Nacht vom 07.12.2020 auf den 08.12.2020 auf unbekannte Art und Weise Zugang zu der abgelegenen Fischerhütte in Reinheim verschafft und hier ein Elektrowerkzeug entwendet. Weiterhin wurde an weiteren Arbeitsmitteln durch Durchtrennen der Elektrokabel Sachschaden verursacht.

Hinweise über verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang bitte an die Polizeiinspektion in Homburg, Tel. 06841 1060.

