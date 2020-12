Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Steinwurf auf Fahrzeug in Homburg

HomburgHomburg (ots)

Am 07.12.2020, gegen 18:50, lieferte ein Essenslieferant beim Hochhaus "Steinhübel 14" in Homburg Essen aus. Als der Fahrer wieder losfuhr, wurde der Pkw, Mercedes-Benz, A-Klasse, mit einem Stein beworfen. Der Stein beschädigte die Heckscheibe. Der Fahrer blieb unverletzt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

