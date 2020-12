Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruchsdiebstahl in einen Hotdog-Imbiss in der Richard-Wagner-Straße in 66424 Homburg

HomburgHomburg (ots)

In der Nacht vom 05. auf den 06.12.2020 kam es am Hotdog-Imbiss auf einem Parkplatz in der Richard-Wagner-Straße zu einem Einbruchsdiebstahl. Bislang unbekannte Täter hebelten die Zugangstür der Imbissbude mit brachialer Gewalt auf und entwendeten aus dieser mehrere Getränkedosen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hin-weise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

