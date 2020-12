Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Fahrraddiebstahl auf Mitarbeiterparkplatz in Homburg

HomburgHomburg (ots)

Am 06.12.2020, gegen 01:30 Uhr, wurde auf dem Mitarbeiterparkplatz einer ortsansässigen Firma, in der Entenmühlstraße in Homburg ein Fahrrad entwendet. Ein bislang unbekannter Täter durchtrennte das Fahrradschloss und trug das Fahrrad über die örtlichen Bahngleise auf die Beeder Straße. Von dort flüchtete der Täter mit dem Fahrrad in Richtung Innenstadt. In unmittelbarer Nähe zum Tatort konnte ein roter PKW beobachtet werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- DGL

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell