Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Saar-Pfalz-Straße in Jägersburg

Homburg-JägersburgHomburg-Jägersburg (ots)

Zwischen dem 01.12.2020 (06:00 Uhr) und 02.12.2020 (21:30 Uhr) wurde in der Saar-Pfalz-Straße in Jägersburg - in Höhe der Einmündung "Am Eichwald" - ein in einer Hofeinfahrt aufgestellter Metallzaun durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Vermutlich stieß der Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeuges beim Einfahren in die Hofeinfahrt gegen den Eckpfosten des Zaunes, wodurch der Zaun samt Befestigung teilweise aus der Verankerung gerissen wurde. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell