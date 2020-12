Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl eines Kraftfahrzeuges in Bexbach

BexbachBexbach (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 01.12.2020, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, 02.12.2020, 07:30 Uhr, entwendeten Unbekannte einen schwarzen BMW X3. Der ein Jahr alte BMW mit dem Kennzeichen HOM-KD 130 war auf einem frei zugänglichen Firmenparkplatz in der Straße "Am Kraftwerk" in Bexbach abgestellt. Der Neuwert des Fahrzeuges liegt bei ca. 60.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg unter 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

