Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Mehrere Diebstähle aus Pkw, Garagen und Scheune in der Gemeinde Gersheim

GersheimGersheim (ots)

Am 01.12.20 wurden in der Zeit zwischen 00:15 Uhr bis 02:30 Uhr in den Gersheimer Ortsteilen Peppenkum und Medelsheim insgesamt acht Pkw, fünf Garagen und eine Scheune von unbekannten Tätern aufgebrochen bzw. geöffnet und durchsucht. Entwendet wurden unter anderem zwei hochwertige E-Bikes.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hin-weise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/106214

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell