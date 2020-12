Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Kennzeichendiebstahl auf Parkplatz in Homburg

HomburgHomburg (ots)

In der Nacht vom 30.11.2020 auf den 01.12.2020 kam es im Zeitraum zwischen 23:00 Uhr und 05:30 Uhr zum Diebstahl beider amtlicher Kennzeichenschilder (HOM-Kreiskennung) eines auf dem Parkplatz der Ökumenischen Sozialstation in der Entenmühlstraße in Homburg abgestellten Nissan Micras.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

