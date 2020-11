Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus in Homburg Sanddorf

HomburgHomburg (ots)

Am Mittwoch, den 25.11.2020, kam es im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 18:15 Uhr, zu einem Tageswohnungseinbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Straße "Am Rech" in Homburg Sanddorf. Der oder die bisher unbekannten Täter hoben zur Tatzeit den heruntergelassenen Rollladen eines Fensters im Erdgeschoss nach oben und hebelten das dahinter befindliche Fenster mit mehreren Ansätzen auf. Der oder die Täter durchsuchten anschließend das dahinter befindliche Zimmer nach Wertgegenständen, ehe das Anwesen auf dem Einstiegsweg wieder verlassen wurde. Ob etwas entwendet wurde ist bislang unklar.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (Tel: 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

