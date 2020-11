Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Homburg-Schwarzenbach: Mann schlägt mit Hammer auf Zigarettenautomaten und Auto ein - Geschädigter gesucht

Homburg-SchwarzenbachHomburg-Schwarzenbach (ots)

Am Freitag, 20.11.2020, wurde der Polizei Homburg gegen 09:55 Uhr mitgeteilt, dass in der Einöder Straße, in der Nähe einer Bäckerei, ein Mann mit einem Hammer auf einen Pkw und einen Zigarettenautomaten einschlagen würde. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte vor Ort ein 35-jähriger Mann als Täter identifiziert werden.

An dem Zigarettenautomaten konnte eine leichte Beschädigung festgestellt werden, jedoch konnte kein beschädigtes Fahrzeug in der Nähe des Tatortes gefunden werden. Laut einer Zeugin soll es sich dabei um einen kleineren, hellgrauen Pkw gehandelt haben, welcher am Fahrbahnrand, in unmittelbarer Nähe des Zigarettenautomaten, abgestellt gewesen sei. Offensichtlich fuhr das Fahrzeug vor Eintreffen der Polizei von dort weg. Anhand der Beobachtungen der Zeugin ist zu vermuten, dass der Pkw im Bereich der Motorhaube sowie des Kotflügels entsprechende Eindellungen aufweist.

Die Polizei sucht den Fahrer des Fahrzeuges bzw. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem beschädigten Auto geben können. Hinweise bitte an die Polizei Homburg, Tel.: 06841/1060.

