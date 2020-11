Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Trickdiebstahl in Getränkemarkt in 66440 Blieskastel-Blickweiler

BlieskastelBlieskastel (ots)

Am 20.11.2020, gegen 16:00 Uhr, ereignete sich in 66440 Blieskastel-Blickweiler in einem Getränkemarkt ein Trickdiebstahl, bei dem zwei Männer beim Kassierer 50 Euro wechseln wollten. Der Kassierer tat dies auch bereitwillig und die Täter entwendeten vermutlich durch ein Ablenkungsmanöver mehrere hundert Euro aus der Kasse. Die beiden Täter, südländisches Aussehen, waren ca 190 cm groß, Bartträger, trugen einen dunklen Mantel, dunkle Mütze und Mund-Nasenabdeckung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg, Tel.: 06841/1060 in Verbindung zu setzen.

