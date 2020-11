Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger

HomburgHomburg (ots)

Am Samstag, den 21.11.2020 ereignete sich gegen 12:15 Uhr in der Gerberstraße in 66424 Homburg einen Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten 95-jährigen Fußgänger. Die 61-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw die Schanzstraße und kollidierte mit dem 95-jährigen Fußgänger inmitten auf der Gerberstraße, kurz nach ihrem Abbiegevorgang in die Gerberstraße. Der Fußgänger überquerte im Bereich des Parkplatzes, oberhalb des Schuhgeschäfts, die Straße und wurde durch die Kollision leicht verletzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg, Tel.: 06841/1060 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- DGL

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell