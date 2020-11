Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Kabeldiebstahl in Homburg

HomburgHomburg (ots)

Im Zeitraum von Samstag, den 14.11.2020 ,13:00 Uhr, auf Montag, den 16.11.2020 ,08:00 Uhr (Feststellzeitpunkt), wurden ca. 30 bis 40 m Starkstromkabel von einem Baustellengelände in der Pasteurstraße in Homburg entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 200EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg, Tel.: 06841/1060 in Verbindung zu setzen.

