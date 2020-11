Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Auftreten eines Exhibitionisten am "alten Freibad", im Bereich des Stadtparks, Brunnenstraße, 66424 Homburg.

PI HomburgPI Homburg (ots)

Am Samstag, 14.11.2020, gegen 13:00 Uhr, kam es am "alten Freibad", im Bereich des Stadtparks in Homburg, zu einer exhibitionistischen Handlung zum Nachteil einer 65-jährigen männlichen Person aus Homburg. Der Geschädigte übte zur Tatzeit Sport im Homburger Stadtpark aus. Als der Geschädigte bei Ausübung der sportlichen Aktivität an einer männlichen Person vorbei lief, drehte sich dieser Mann um und streckte dem Geschädigten sein entblößtes Glied entgegen. Der Mann verließ danach die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Der Täter soll ca. 45 Jahre alt und ca. 175 cm groß gewesen sein, eine Stirnglatze aufgewiesen haben und über graue längere Haare, welche hinten zum Pferdeschwanz gebunden waren, verfügt haben. Der Täter soll von schmaler Statur gewesen sein.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg, Tel.: 06841/1060, in Verbindung zu setzen.

