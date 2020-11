Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz in Homburg

HomburgHomburg (ots)

Am Freitag, den 13.11.2020, gegen 17:30 Uhr fuhr ein weißer BMW mit Homburger Kreiskennzeichen auf den Parkplatz vor der Salzgrotte in der Kirrberger Straße in Homburg. Vermutlich beim Einparken beschädigte dieser einen dort geparkten schwarzen Mazda. Nach dem Anstoßgeräusch sahen die Zeugen, wie der BMW wendete, rasant den Parkplatz verließ und über die Kirrberger Straße in Richtung der Uni-Klinik Homburg fuhr.

Laut den Zeugen zogen zu dieser Zeit vereinzelt Familien mit Laternen durch die Straßen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (Tel: 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- DGL

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell