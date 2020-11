Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung

HomburgHomburg (ots)

Am Freitag, den 13.11.2020, ereignete sich auf dem Parkplatz der Netto-Filiale in der Saarbrücker Straße 80 in 66424 Homburg im Zeitraum von 09.30 Uhr und 10.08 Uhr eine Sachbeschädigung und eine Gefährliche Körperverletzung. Hierzu zerkratzte eine 28-jährige Frau auf bislang unbekannte Weise einen dort geparkten Pkw (blauer Mercedes A-Klasse mit Homburger Kreiskennzeichen). Nach derzeitigem Ermittlungsstand verblieb die Frau im Anschluss bis zum Eintreffen des 38-jährigen Fahrzeugführers vor Ort. Nachdem dieser die Beschädigung feststellte und die Polizei verständigen wollte, schlug die Frau dem Fahrzeugführer vermutlich mit einem Autoschlüssel auf den Hinterkopf. Im Anschluss flüchtete die Frau mit ihrem Pkw in unbekannte Richtung. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100 EUR an dem Pkw.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (Tel: 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

