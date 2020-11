Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in Homburg-Erbach

HomburgHomburg (ots)

Am Freitag, den 13.11.2020, kam es im Zeitraum von 09:30 Uhr bis 10:45 Uhr, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Schleburgstraße in Homburg-Erbach, während der Abwesenheit der 71-jährigen Bewohnerin. Im Anschluss entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Das Diebesgut ist bislang unbekannt. Beim Einbruch entstand ein Sachschaden von ca. 800 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (Tel: 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- DGL

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell