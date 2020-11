Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Kleinottweilerstraße in Bexbach

BexbachBexbach (ots)

Am Donnerstag, 12.11.2020 gegen 07:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Kleinottweilerstraße in Bexbach. Ein bislang unbekannter dunkelblauer LKW befuhr die Kleinottweilerstraße in Höhe der dortigen Tankstelle. Hierbei fuhr der Lkw mittig auf der Fahrbahn und verstieß so gegen das Rechtsfahrgebot. Ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer musste dem Lastwagen ausweichen und kollidierte mit einem ordnungsgemäß rechten am Fahrbahnrand geparkten Ford Transit. Durch den Zusammenstoß wurde der Ford beschädigt.

Der Fahrer des Lkws entfernte sich im Anschluss an das Unfallgeschehen unerlaubt von der Örtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem Unfallfahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (Tel: 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

