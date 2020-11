Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Einbruch in Turnerheim Lautzkirchen

BlieskastelBlieskastel (ots)

Im Laufe der vergangen zwei Wochen (26.10.-09.11.2020) wurde, vermutlich durch den/die gleichen Täter, mehrfach versucht in das im Pferchtal gelegene Turnerheim des TV Lautzkirchen 1910 e.V. einzubrechen. Hierbei wurden sowohl mehrere Holzläden als auch die Eingangstür beschädigt. Dennoch gelang es dem Täter nicht in das Gebäude einzudringen. Spaziergänger, die am abgelegenen Gebäude im Wald, im fraglichen Zeitraum vorbeigekommen sind und denen etwas aufgefallen ist, werden gebeten die Polizei in Homburg zu informieren unter der 06841 1060.

