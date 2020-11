Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht mit leichtverletztem Kradfahrer ins Blieskastel

BlieskastelBlieskastel (ots)

Am 12.11.2020 gegen 07:15 Uhr kam es auf der B423 in Blieskastel, im Kreisverkehr Webenheim, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem silbernen Peugeot (Homburger Kreiskennzeichen, 200er Baureihe) und einem Yamaha Leichtkraftrad mit ZW-Kennzeichen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Peugeot die B423 aus Blieskastel kommend in Fahrtrichtung Webenheim. Beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr übersah der Peugeotfahrer das im Kreisverkehr befindliche und bevorrechtigte Leichtkraftrad. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, in deren Folge der Motorradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Der Peugeot entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem Unfallfahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (Tel: 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

