Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Unfallflucht in der Straße "Am Rech" in Homburg

HomburgHomburg (ots)

Am Mittwoch 11.11.2020 um 17:10 Uhr ereignete sich in der Straße "Am Rech" in Homburg-Sanddorf ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen 3er BMW mit Homburger Kreiskennzeichen kollidierte beim Befahren der Straße "Am Rech" in Fahrtrichtung Heidebruchstraße aus unbekannten Gründen frontal mit einer am rechten Fahrbahnrand befindlichen, ca. 60 cm hohen Pflanzinsel aus Beton. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Insel um etwa 1,50 m versetzt. Im Fahrzeug hatten beide Airbags ausgelöst, das automatische Notrufsystem des BMW alarmierte Polizei und Rettungsdienst. Bei Eintreffen der Rettungskräfte befand sich der Fahrzeugführer nicht mehr vor Ort. Durch einen Anwohner konnte kurz nach dem Unfall beobachtet werden, dass sich eine männliche Person zu Fuß vom Unfallort in Richtung Heidebruchstraße entfernte. Das zurückgelassene Fahrzeug erlitt einen Totalschaden, Fahrbahn und Pflanzinsel wurden ebenfalls stark in Mittleidenschaft gezogen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem Unfallfahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (Tel: 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/106214

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell