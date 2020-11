Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht Wittersheim

Mandelbachtal-WittersheimMandelbachtal-Wittersheim (ots)

Am 09.11.2020 kam es zwischen 09:35 Uhr und 15:15 Uhr in der Seitenstraße "Zum Lochfeld" in Mandelbachtal, Ortsteil Wittersheim, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein am Fahrbahnrand geparkter grauer VW Golf Kombi mit Homburger-Kreiskennzeichen beschädigt wurde. Der Pkw wurde offensichtlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug gestreift und entlang der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Aufgrund des Schadensbildes an dem VW Golf könnte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um eine landwirtschaftliche Maschine handeln, weshalb nicht zwingend davon ausgegangen werden kann, dass der Fahrer des Fahrzeuges den Verkehrsunfall bemerkt hat.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (Tel: 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell