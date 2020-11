Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl eines Holzpolters in Homburg

HomburgHomburg (ots)

Im Zeitraum vom 01.10.2020 bis 27.10.2020 kam es auf dem SaarForst-Revier am Waldweg zwischen dem Ehrenfriedhof und der Käshofer Straße in Homburg zu einem Diebstahl. Durch unbekannte Täter wurde ein Holzpolter mit ca. 20 Festmeter Buchen-Brennholz entwendet. Da die Stämme durchschnittlich 8 Meter lang waren und an der Tatörtlichkeit keine Sägespäne zu sehen waren, ist zu vermuten, dass das Diebesgut mit einem LKW abtransportiert wurde. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1200 Euro.

Der Diebstahl wurde der Polizei Homburg erst jetzt bekannt. Die PI Homburg sucht daher Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können (Tel.: 06841/1060).

