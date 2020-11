Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl von mehreren Einkaufswagen der Aldi-Süd-Filiale in Homburg-Erbach.

PI Homburg

In der Zeit von Donnerstag, 05.11.2020, bis Freitag 06.11.2020, gegen 12:00 Uhr, wurden mehrere Einkaufswagen der Aldi Süd-Filiale in Homburg-Erbach entwendet. Diese wurden zunächst vor einem Anwesen im Kreuzungsbereich der Berliner Straße/Dürerstraße abgestellt und am 06.11.2020, gegen 12:00 Uhr, von einem Pritschenwagen eingesammelt. Auffällig an dem Pritschenwagen war die orangefarbene Ladefläche und ein Kranaufbau, mit welchem die Einkaufswagen aufgeladen wurden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg, (Tel: 06841-1060), in Verbindung zu setzen.

